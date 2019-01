Braziliaanse president versoepelt wapenwet

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft dinsdag een decreet getekend dat het voor Brazilianen makkelijker maakt wapens te kopen. Dat meldt persbureau Reuters. Hij ontbindt met dit besluit een wet uit 2003.

Volgens de Braziliaanse krant Brazilian Times was een versoepeling van de wapenverkoop een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van Bolsonaro, die in september vorig jaar verkozen werd tot president van het Zuid-Amerikaanse land. Naar verwachting zal het makkelijker worden om een vergunning te krijgen voor het houden van wapens in huis. Het recht om met het wapen op straat te lopen of in de auto te houden wordt volgens de krant niet in het decreet opgenomen. Verdere details van het decreet zijn nog niet bekend.

Recordaantal moorden

In 2003 werden de voorwaarden voor wapenverkoop juist strikter. Alleen bepaalde, strikt afgebakende, groepen konden sindsdien aansprak maken op een wapenvergunning, waaronder de politie en veiligheidsmensen. Op wapengebruik zonder vergunning stond vier jaar gevangenisstraf en daarnaast was voor een wapenlicentie bewijs van huisvesting, werk en technische en psychologische competentie nodig. In het eerste jaar na de strikte wapenwet daalde het aantal moorden in Brazilië met acht procent, schrijft de BBC.

Brazilië heeft jaarlijks te maken met tienduizenden moorden. In 2017 lag het aantal moorden op een record van 64.000, meer dan welk dan land dan ook. De extreemrechtse Bolsonaro, die diende als legerkapitein, voert een harde veiligheidspolitiek.

Dinsdag werd ook bekend dat president Bolsonaro tien dragen vrijaf neemt na een buikoperatie. De verwachting is dat hij snel hersteld en door kan regeren, alleen adviseert zijn dokter hem het huis niet te verlaten.