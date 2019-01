Beproefde campagnestrategie van VVD is niet zonder gevaar

WAAR IS BUMA?: Nu de rookwolken van afgelopen weekend, waarin VVD en D66 dreigden met een kabinetscrisis, zijn opgetrokken, zijn de coalitiepartijen vooral bezig met het beperken van de schade. Jetten had “niet lang wakker gelegen” van Dijkhoffs uithaal, en Segers “tilde niet zwaar” aan de toon van de VVD’er. Dijkhoff zelf zwakte aan tafel bij Eva Jinek het dreigement met een kabinetscrisis af: “Ik denk dat het helemaal niet nodig is.” Opvallend: Sybrand Buma hield zich de afgelopen dagen opvallend stil, terwijl hij afgelopen zomer in Elsevier min of meer hetzelfde punt maakte als Dijkhoff. Hij vond de uitspraken van Dijkhoff “onnodig”, maar op de inhoud ging de CDA’er niet in.

CAMPAGNESTRATEGIE: Dijkhoff was niet de enige VVD’er die van zich liet horen afgelopen week. Premier Mark Rutte wil relschoppers het liefst “persoonlijk in elkaar slaan”, en Kamerlid Wybren van Haga haalde uit naar het handelsbeleid van D66-minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel). Het is een doordachte verkiezingsstrategie, gebaseerd op de binnen de VVD bewonderde Belg Erik Saelens, die ook een campagne van de Vlaams-nationalistische partij N-VA leidde, schrijft de Volkskrant. Het recept van de reclameman, wiens boek Dijkhoff op zijn nachtkastje heeft liggen: zo vroeg mogelijk een bommetje droppen, en op die manier het initiatief naar je toe trekken. Maar stoere verkiezingsretoriek is niet zonder gevaar.

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat. Inschrijven

WHITE WINE-SIPPING: De uitspraken van Mark Rutte zijn in elk geval niet alleen opgemerkt door zijn achterban: ook internationale media pikten ze op. Washington Post viel op dat Rutte Donald Trump verdedigde, die tot Rutte’s grote ergernis wordt aangepakt door “the white wine-sipping elite in Amsterdam”. Al Jazeera plaatste foto’s waarop Rutte zelf witte wijn drinkt. En de Europese editie van Politico lichtte uit dat Mark Rutte de verkiezingen voor het Europees Parlement niet zo relevant vindt. Dat vergroot Rutte’s kansen op een topfunctie in de EU ongetwijfeld niet.

PROVINCIAALSE REL: Onrust in Groningen die de verhoudingen in de Eerste Kamer kan beïnvloeden: twee partijen overwegen hun lidmaatschap aan de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) op te zeggen, meldt RTV Noord. De OSF is een samenwerkingsverband van regionale partijen, met één zetel in de Eerste Kamer. Maar die zetel staat op het spel nadat de OSF-senator in oktober vóór de Mijnbouwwet had gestemd. Tot ergernis van twee Groningse partijen, die dreigen uit de OSF te stappen. Dat zou kunnen betekenen dat na de Provinciale Statenverkiezingen de OSF de ene zetel in de Eerste Kamer verliest. Eén Statenlid is soms al genoeg om een zetel in de Eerste Kamer te verschuiven. Klassiek voorbeeld: het Zeeuwse onafhankelijke Statenlid Johan Robesin, die in 2011 Rutte I aan een meerderheid hielp. Wie biedt?

ONDERGEDOKEN KINDEREN: Een terugkerend hoofdpijndossier voor staatssecretaris Mark Harbers van Asiel: afgelopen jaar zijn 210 kinderen ondergedoken om uitzetting naar het land van herkomst te voorkomen, meldt de Volkskrant. Volgens de krant zien gezinnen geregeld hoe andere ouders en hun kinderen “door tien man in uniform als criminelen worden weggevoerd”. Vorig jaar liepen de Armeense kinderen Lili en Howick ook weg toen uitzetting dreigde, en mochten toen plotseling wel blijven. Dat roept al snel de vraag op: waarom Lili en Howick wel, en anderen niet?

STATUSHOUDERS: Staatssecretaris Harbers heeft ook te maken met ontevreden gemeenten over de huisvesting van asielzoekers die wel een verblijfsvergunning hebben. Het ministerie van Justitie stelt elk half jaar doelen voor gemeenten voor hoeveel statushouders zij een huis moeten regelen. De gemeenten worden daarop afgerekend: wie te weinig statushouders huisvest, moet de achterstand volgend jaar inhalen. Maar niet alle gemeenten krijgen voldoende statushouders toegewezen van het COA, waardoor ze de doelstelling niet kunnen halen. Die gemeenten hebben wel voldoende woningen. De gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Uden stuurden gezamenlijk een brief naar Harbers, waarin zij vragen het systeem te veranderen. Eindhoven deed hetzelfde. Maar de staatssecretaris is niet van plan iets te veranderen.

QUOTE VAN DE DAG:

“Verneuk ons niet. Verras ons! Deel de regie. En anders rot maar op.”

Derwin Schorre, vicevoorzitter van de Groninger Bodem Beweging, roept minister Eric Wiebes op om samen te werken om het aardbevingsdossier in Groningen op te lossen.