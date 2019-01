Aantal reddingsvaarten KNRM ‘fors gestegen’ door warme zomer

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft vanwege de warme zomer een recordjaar gehad. De reddingsdienst moest 2.508 keer uitvaren, een stijging van 20 procent ten opzichte van vorig jaar.

De KNRM verklaart de “forse stijging” van het aantal acties, waarbij in totaal 4.313 mensen gered of geholpen werden, door “de lange en warme zomer“. De helft van de acties vond plaats in de maanden juni, juli en augustus. Ook buiten de zomermaanden had de KNRM “het drukker dan normaal”. Zo moest in januari een reddingstation op één dag drie keer in actie komen.

De KNRM, dat gefinancierd wordt uit donaties, bestaat dit jaar 195 jaar. Er zijn zo’n 1.300 vrijwilligers actief bij de hulpdienst, die 45 reddingstations heeft langs de Nederlandse kust en grotere binnenwateren.