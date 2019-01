Wendy van Dijk stapt over naar Talpa

Tv-presentatrice Wendy van Dijk stapt over van RTL4 naar Talpa Network, meldt het mediabedrijf maandag. Ook haar man, Erland Galjaard, is in gesprek met het bedrijf van mediamagnaat John de Mol. Na de zomer is Van Dijk te zien op de zender SBS6, waar ze haar tv-carrière begon.

Van Dijk begon haar tv-carrière halverwege de jaren negentig als presentatrice van programma’s zoals Over de rooie, waarin voorbijgangers op straat vergaande opdrachten moesten uitvoeren om duizend gulden te kunnen verdienen. In 2006 stapte ze over naar RTL, waar ze doorbrak met het programma Ushi van Dijk. Ook presenteerde ze onder andere Idols, Hart in Aktie, X Factor en tot op heden The voice of Holland.

Lees ook: De Mol bouwt Big Brother

De overstap van Van Dijk naar Talpa is de zoveelste in de rij van bekende televisieaanwinsten voor SBS6. Eerder stapte boegbeeld Gordon over van RTL, evenals de drie mannen van de talkshow Voetbal Inside: Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. Ook zoon Johnny de Mol en presentatrice Shelley Sterk verlieten RTL om bij Talpa te gaan werken.

Bij SBS6 zal Van Dijk onder meer het programma Dance Dance Dance presenteren, dat van 2015 tot 2018 te zien was op RTL maar overgekocht werd door John de Mol. Naast het presenteren van programma’s gaat Van Dijk ook haar onlineplatform Wendy Multimedia uitbreiden. Ze tekent een contract voor vijf jaar.