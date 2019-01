Waar is de panda gebleven?

Ik snap het wel, de panda is natuurlijk niet écht een succesvol dier. Beetje lui, beetje dommig ook als je de filmpjes op YouTube bekijkt. En zijn seksleven is al helemaal een fiasco. Er zit dus wat in, dat het Wereld Natuur Fonds besloot om de naam van hun blad Panda afgelopen november te veranderen.

Maar de nieuwe naam, Be one with nature, is dát nu zo’n verbetering? Het jeugdblad van het WNF heeft ook een Engelse naam gekregen, namelijk Ranger report. Waarom, we leven toch gewoon in Nederland? En hoezo ‘be one with nature’? Moeten we de natuur niet juist een beetje met rust laten?

Wendy Wingelaar, ‘chief marketing officer’ bij het WNF wil de nieuwe „pay-off” zoals zij het noemt, best uitleggen. Dat de panda niet zo’n succesvol dier zou zijn is natuurlijk niet de reden dat ze de naam hebben aangepast. „En de panda blijft ook gewoon ons logo.” Maar als naam van het blad klopte de zwart-witte beer niet meer.

De boodschap van het WNF is de laatste jaren namelijk „veel complexer geworden dan dierenbescherming alleen”, zegt Wingelaar. Tegenwoordig wil het WNF mensen ook „inspireren” hoe ze zelf een positieve bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van de natuur, onder andere met tips over plastic en een bewuster eetpatroon. ‘Be one with nature’ past daar beter bij, vindt het WNF en dat vond ook het testpanel dat de naam beoordeelde.

Donateur van het WNF Beatrix Aaftink-Castendijk is er heel erg teleurgesteld over. „Het is naast dat vervloekte Engels ook nog eens een hele vage term die totaal geen gezag heeft”, mailt ze. „De panda was een instituut, een icoon!” Ze schrapt het WNF uit haar testament als de naam zo blijft, laat ze weten.

Ze kan de notaris bellen, want het WNF past de naam niet aan. Sterker nog, er kwamen bij het WNF juist heel veel positieve reacties over binnen, zegt Wingelaar. Mijn suggestie om het blad ‘Coelacant’ te noemen, naar een uitgestorven gewaande vis die springlevend bleek te zijn – als dat geen positief nieuws over de natuur is weet ik het ook niet meer! – wordt door haar dan ook lachend van de hand gewezen.

Natuurlijk vindt Wingelaar het „bijzonder jammer” als er mensen verdrietig zijn over de nieuwe Engelse titel, maar ze wil ook benadrukken dat er juist ook nieuwe donateurs door de nieuwe titel bij zijn gekomen.

En dat Engels, ach ja, zegt Wingelaar. Kijk ook naar nrc.next, zegt zij, de naam van de krant van NRC die ook ten prooi viel aan de Angelsaksische dwang. „Engels communiceert soms gewoon wat fijner.” Dat was dan wél weer een voordeel van de panda: die communiceerde al van nature heel fijn, in alle talen.