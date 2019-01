Volg hier de verklaring van Peter R. de Vries in de zaak-Holleeder

Dag 50 van de strafzaak tegen Willem Holleeder zou de laatste worden. Maar het is anders gelopen. Maandagochtend verschijnt Peter R. de Vries om te verklaren over de opname die hij heeft gemaakt van een gesprek met Willem Holleeder. Het gaat om een opname uit 2011, die weer actueel is omdat Holleeder tijdens zijn rechtszaak het afgelopen jaar andere dingen heeft gezegd dan op de opname zijn te horen. Gaat Willem Holleeder flexibel om met de waarheid of heeft hij keihard gelogen? Dat is een van de vragen die vandaag centraal staat.

Daarnaast ligt er een brief van de raadslieden van Dino Soerel, die volgens justitie lid is geweest van een driemanschap waartoe Holleeder ook behoorde. Volgens Soerel “liegt” Holleeder en speelt hij “spelletjes”. Daarom wil hij graag worden gehoord in de strafzaak van Holleeder. Maar of het Openbaar Ministerie en de verdediging van Holleeder zitten te wachten op de verklaring van Soerel valt te bezien. En zo wordt de laatste dag bijna net zo spannend als de eerste dag in de Holleeder-zaak. Misdaadverslaggever Jan Meeus is in de rechtszaal en volgt het proces.

