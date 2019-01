Tweede zwarte doos Lion Air-toestel in zee gevonden

Duikers van de Indonesische marine hebben maandagochtend de tweede zwarte doos van het vorig jaar gecrashte Lion Air-toestel gevonden. Dat meldt persbureau Bloomberg. De Boeing 737 MAX 8 stortte op 29 oktober elf minuten na vertrek uit Jakarta in de Javazee, waarbij alle 189 inzittenden om het leven kwamen.

Het gaat om de zogeheten ‘cockpit voice recorder’, die audio-opnames maakt in de cockpit. De informatie daarop kan mogelijk duidelijkheid geven over de oorzaak van het fatale ongeluk met het nog vrijwel nieuwe toestel. Volgens een woordvoerder van de Indonesische marine is het apparaat intact aangetroffen.

De eerste zwarte doos werd drie dagen na de crash gevonden gevonden door Indonesische duikers. Toen ging het om de ‘flight data recorder’, die gegevens bijhoudt over de hoogte, snelheid en brandstofniveau van het toestel.

Voorlopig onderzoek wijst kapotte sensoren aan als oorzaak van de ramp. Het defect zorgde ervoor dat de automatische piloot telkens bleef proberen het toestel naar beneden te sturen. Bovendien wisten de piloten waarschijnlijk niet hoe ze het vliegtuig handmatig over moesten nemen.