Tien opvallende gadgets uit Las Vegas

De meeste toepassingen halen nooit de winkel, maar er zitten ook prachtige vondsten tussen. Een greep uit de selectie van dit jaar.

Opvouwbare telefoon

Van dichtbij bekeken is de opvouwbare telefoon van het Chinese Royole van een indrukwekkende zinloosheid. Technisch gezien heel knap om een oled-scherm zo flexibel te maken, maar de software raakt de weg kwijt en de gebruiker ook. Zelfs voor de early adopter nog een tikkie te vroeg.

Kussen tegen snurken

Dit anti-snurkkussen kantelt je hoofd zodra het geluid detecteert. Het resultaat: de snurk draait zich om en is – eventjes – stil. Bij het kussen hoort een aparte snurkdetector-annex-stroomvoorziening.

Radar voor motoren

Op de CES demonstreerde BMW voor het eerst zijn zelfrijdende motor in het openbaar; een enge spookbrommer de je nooit op de openbare weg hoopt tegen te komen. Dan is deze radarsensor voor adaptieve cruisecontrol voor motoren, van Bosch, een stuk realistischer.

Kneepje van je schatje

Truckers plakken een fotolijstje van hun schatje op het dashboard, millennials dragen een armband waarmee je elkaar op afstand even een geruststellend kneepje kunt geven: ik denk aan je. De Hey ‘smart bracelet’ is een Nederlands product; 115 dollar voor een setje van twee. Dan kun je ook terugknijpen.

Augmented reality (AR)

AR-brillen zijn in theorie indrukwekkend: ze projecteren computerbeelden over de gewone wereld heen. Maar in de praktijk is de beeldkwaliteit en het blikveld nog erg beperkt. Het Chinese bedrijf NReal heeft een bril die video in hoge resolutie toont en een breder blikveld (52 graden) biedt dan Magic Leap (40 graden) of Microsoft HoloLens (37 graden). De software voor interactie met de digitale objecten laat nog wel te wensen over. Een prijs is nog niet bekend.

Nagellakprinter

Het lijkt een puntenslijper, maar dit is een ‘pageprinter’ van Chinese makelij die gedetailleerde afbeeldingen ‘lakt’. Plaatjes kiezen, downloaden in de app, vinger in de machine en printen maar. Het duurt een minuut of vier per nagel.

Oprolbare tv

De meeste tv’s zijn te lelijk om naar te kijken. Je kunt ze veranderen in een nep-schilderij of een nep-haardvuur, maar LG heeft de beste optie: oprollen en wegwezen. De achterkant ziet eruit als luxaflex. Als je het 65 inch scherm oprolt, blijft een langwerpig bijzettafeltje over. Prijs: nog niet bekend.





Deurbel

Filmende deurbellen zijn een verkoopsucces. Grondlegger Ring, inmiddels gekocht door Amazon, presenteert een nieuwe deurbel die je in het bestaande spionnetje (kijkglas) van een deur klikt. Zo hoeft je geen gaten te boren, handig voor appartementen. Prijs: 199 dollar

Douchetelefoon

Telefoons mogen dan waterdicht zijn, je kunt ze niet gebruiken onder water omdat het aanraakscherm het niet doet. Sensel maakt drukgevoelige panelen en toont een prototype dat je in de stromende regen of in het zwembad kunt bedienen. Appen onder de douche, het kan.

Phone Soap

Handenreiniger. Je derde hand, die je nooit wast. Je telefoon is smeriger dan een toiletbril, zegt de vertegenwoordigster van Phone Soap op de beurs. Tien minuten in een afgesloten bad met UV-C-licht doodt alle bacteriën, is de belofte. De Phone Soap 3 is draadloos en dient meteen als reservebatterij.

