Syriëganger Melis A. mag proces in vrijheid afwachten

Melis A., de 23-jarige vrouw die vorig jaar juli is teruggekeerd naar Nederland na een verblijf in het strijdgebied van terreurbeweging Islamitische Staat (IS), mag haar proces in vrijheid afwachten. Dat bevestigt de rechtbank in Rotterdam, waar maandag een pro-formazitting plaatsvond in de zaak tegen A. Ze wordt nog wel verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van terreurdaden.

Als voorwaarde bij haar vrijlating moet A. een enkelband dragen. Ook moet ze zich geregeld melden bij de reclassering en inzicht geven in haar internetgedrag, aldus een woordvoerder van de rechtbank. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 10 april.

Afgelopen zomer arriveerde A. in Nederland op een vlucht uit Erbil, een stad in de Koerdische autonome regio in het noorden van Irak. Direct bij aankomst op Schiphol werd ze gearresteerd. Sindsdien zat A. in voorarrest. Ze nam uit Irak haar zoontje mee, een baby van een paar maanden oud. Het kind heeft het afgelopen half jaar bij A.’s moeder gewoond.

‘Romantische motieven’

A. werd uit Irak opgehaald door haar vader. Toen hij hoorde dat A. en haar zoontje na de val van het kalifaat in een opvangkamp waren beland, vloog hij naar Irak om hen op te halen. A., haar vader en haar zoontje gingen vervolgens naar Erbil, waar ze gevangen werden gezet. Uiteindelijk zetten de Koerden het drietal op het vliegtuig naar Nederland. A.’s man is waarschijnlijk in oktober vorig jaar omgekomen in het strijdgebied.

In 2016 was A. naar Syrië gereisd, in navolging van haar geradicaliseerde man. Volgens haar familie was A. zelf ook sterk geradicaliseerd. Volgens persbureau ANP zei haar advocaat maandag in de rechtbank dat A. slechts uit “romantische motieven” was uitgereisd. “Ze wilde een gezin stichten, niet vechten. Ze heeft het ware gezicht van IS gezien en een vergissing gemaakt.”

De officier van justitie vindt dat A. niet zo naïef was als haar advocaat het doet voorkomen. “Ze wist dat de man met wie ze een gezin wilde stichten, deelnam aan de terroristische organisatie IS. Ook heeft ze een afscheidsbrief geschreven waarin ze zei dat ze bereid was te sterven”, aldus de officier.