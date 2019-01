Spaanse politie arresteert 182 toeschouwers van hanengevecht

De Spaanse politie heeft afgelopen weekend 182 mensen opgepakt die aanwezig waren bij een hanengevecht in het zuiden van het land, meldt zij maandag. In een boerderij in de buurt van de stad Murcia vond een toernooi plaats, de organisatoren zouden gesproken hebben van een nationaal kampioenschap.

De arrestanten worden verdacht van dierenmishandeling. Agenten vonden tijdens de actie zes dode hanen en 97 hanen die nog in leven waren. De dieren droegen metalen sporen en hadden drugs toegediend gekregen om agressiever te worden. In de boerderij hadden de organisatoren van het ‘kampioenschap’ een soort boksring gebouwd waarin de vogels het tegen elkaar opnamen.

De politie heeft tijdens de actie onder meer beslag gelegd op cannabisplanten en 300.000 euro cash. Het geld zou gebruikt zijn om op de wedstrijden te wedden. Volgens de autoriteiten waren hanenfokkers uit heel Spanje betrokken bij het evenement.

Toegestaan in twee regio’s

Hanengevechten zijn in vrijwel heel Spanje verboden – ook in de autonome regio Murcia. Alleen in Andalusië en op de Canarische Eilanden worden de gevechten toegestaan omdat die daar als “cultureel erfgoed” worden beschouwd. Dierenrechtenorganisaties pleiten al jaren voor een nationaal verbod op de dodelijke gevechten.

Bij hanengevechten worden twee hanen tegen over elkaar gezet, vaak zijn de dieren onder invloed van drugs en meestal vechten zij tot de dood. In sommige gevallen worden metalen sporen of mesjes aan de poten van de dieren bevestigd.