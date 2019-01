Shell en PGGM gaan bieden op energiebedrijf Eneco

Olieconcern Shell en pensioenuitvoerder PGGM willen gezamenlijk een bod doen op Eneco. Het energiebedrijf is nu nog in handen van 53 gemeenten en wordt dit voorjaar via een veiling verkocht.

Shell en PGGM benadrukken in hun bekendmaking van maandag dat Eneco als zelfstandig bedrijf moet blijven opereren. Zowel de timing als de openheid over het voornemen Eneco te kopen is opvallend. De veiling wordt op zijn vroegst in maart verwacht en het gebeurt niet vaak dat gegadigden zich zo snel melden.

Volgens een woordvoerder van Shell is het concern vaak als kandidaat-koper genoemd. “We willen met iedereen in gesprek gaan en dan is het wel zo netjes om het aan iedereen tegelijk bekend te maken”.

Shell werd in de rumoerige discussies rond de verkoop van Eneco vaak als angstbeeld gezien. De directie, commissarissen en de centrale ondernemingsraad van het energiebedrijf keerden zich aanvankelijk tegen een verkoop, vooral uit angst het duurzame karakter van het bedrijf te verliezen. Aan de andere kant stonden de aandeelhoudende gemeenten, Rotterdam voorop, die het verwijt kregen voor de maximale opbrengst te gaan. De waarde van Eneco, met 3.500 werknemers en een omzet van 3,4 miljard euro wordt geschat op zo’n 3 miljard euro.

Diplomatieke taal

Beide potentiële kopers blinken nu uit in diplomatieke taal over Eneco. In een maandag gepubliceerde open brief geven Shell en PGGM aan “onder de indruk te zijn” van Eneco’s positie op het gebied van duurzaamheid. “Wij realiseren ons dat de kracht van het merk Eneco is opgebouwd door klantgerichte medewerkers en wordt gevoed door een dynamische en innovatieve cultuur”, zo schrijven de bedrijven.

Shell wil geen details geven over de aandelenverhouding binnen het consortium met PGGM. “Het plan is in elk geval dat beide partijen significant gaan investeren.” PGGM zocht een jaar geleden toenadering tot Shell.

Eneco, een van de drie grote energiebedrijven in Nederland, maakte vorige maand bekend zich eindelijk te kunnen voorbereiden op een verkoop. Het bedrijf raakte vorig jaar diep verdeeld over de verkoop, wat zelfs leidde tot sancties van de Ondernemingskamer. Inmiddels zijn, onder leiding van de recent aangetreden topman Ruud Sondag, aandeelhouders, directie en commissarissen het eens over de spelregels rond de komende verkoop. Ook de centrale ondernemingsraad, die eerder naar de Ondernemingskamer stapte, gaf in december een positief advies over het verkooptraject.