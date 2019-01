Paul Römer vertrekt als directeur bij omroep NTR

Paul Römer stopt als directeur bij de NTR. Römer, die sinds 2011 aan het roer stond van de omroep, zegt in een persbericht dat hij toe is aan “een volgende stap in zijn werk”. Wie hem gaat opvolgen is nog niet bekend.

Naar eigen zeggen heeft Römer zelf besloten de NTR te verlaten. “Om het moment voor te zijn dat enthousiasme omslaat in routine” wil Römer op zoek naar ander werk. “Ik geloof erin dat je jezelf af en toe moet vernieuwen en prikkelen.”

Römer pleitte als NTR-directeur voor het samenvoegen van alle huidige publieke omroepen tot één omroep, de NPO. Dat stelt de publieken volgens Römer in staat goedkoper te werken, zodat programma’s als Andere Tijden, Tegenlicht en Brandpunt+ behouden kunnen blijven. Met de aangekondigde - gedeeltelijke - stopzetting van dergelijke programma’s “gaat er iets kapot is dat belangrijk is voor het land”, zei Römer vorig jaar in het AD.

Zwarte Piet-debat

De afgelopen jaren speelde Römer ook een rol in het Zwarte Piet-debat. Zijn omroep maakt het Sinterklaasjournaal, dat als best bekeken Sinterklaasprogramma een belangrijke beeldbepaler is als het gaat om het uiterlijk van Zwarte Piet. Vorig jaar benadrukte Römer nogmaals dat het NTR-programma een louter volgende rol speelt: “Wij zijn niet het morele kompas van Nederland. Wij weerspiegelen alleen de culturele gewoontes van Nederland.” In het afgelopen seizoen kwamen naast roetveegpieten ook ‘traditionele’ Zwarte Pieten in het Sinterklaasjournaal voor.

Voorzitter van de raad van toezicht van de NTR Eric van der Burg betreurt het vertrek van Römer. “Paul heeft in de afgelopen jaren een hele belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de NTR. We zullen zijn inzet en leiderschap missen”, aldus Van der Burg.