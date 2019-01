Onderzoek toont aan: Airbnb zorgt voor extra stijging woningprijzen

In gebieden waar veel woningen aangeboden worden op Airbnb, stijgen de huur- en huizenprijzen sneller dan op plekken waar het verhuurplatform minder populair is. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit, waarover het FD maandag schrijft. Het is de eerste keer dat een dergelijk effect is aangetoond.

De onderzoekers bekeken de verhouding tussen de woningprijzen en de populariteit van Airbnb in de Amerikaanse metropoolregio Los Angeles. Ze kozen voor dat gebied omdat sommige steden daar de verhuur via Airbnb sinds een aantal jaar aan strenge regels binden, terwijl er op andere plekken juist weinig beperkingen gelden. In gebieden met weinig regelgeving worden veel meer huizen en appartementen aangeboden op Airbnb.

Door de steden in de regio Los Angeles met elkaar te vergelijken in de periode na de invoering van de strengere Airbnb-regels, kwamen de onderzoekers erachter dat Airbnb gemiddeld zorgt voor een extra stijging van 3 procent bovenop de reguliere prijstoename. Met alleen bij toeristen populaire stadsdelen als Venice, Downtown en Hollywood in ogenschouw genomen, was het effect nog groter. Daar stegen de prijzen dankzij de verhuursite met nog eens 25 procent extra, licht onderzoeker Hans Koster telefonisch toe.

“De effecten van Airbnb zijn gemiddeld misschien gering”, schrijven de onderzoekers. “Maar in voor toeristen aantrekkelijke gebieden kan Airbnb grote effecten hebben op de woningprijzen.” De prijzen stijgen vooral doordat Airbnb-verhuurders huizen opkopen om aan toeristen te verhuren. Die woningen worden onttrokken aan de reguliere woningmarkt, waardoor schaarste ontstaat.

Effect ook in Amsterdam

Hoewel hun bevindingen specifiek over Los Angeles gaan, denken de onderzoekers dat er in Amsterdam waarschijnlijk sprake is van hetzelfde effect. Daarbij plaatsen ze als kanttekening dat de prijsstijgingen in de hoofdstad vermoedelijk “zeer lokaal” zijn. Alleen de grachtengordel zou volgens het VU-team met het Airbnb-effect te maken krijgen.

Amsterdam probeert de verhuur via Airbnb aan banden te leggen. Sommige bewoners ondervinden overlast van de toeristen, die in steeds grotere aantallen naar de hoofdstad komen. Of de maatregelen van de gemeente resultaat opleveren, is nog de vraag. Vorig jaar bleek het aantal aangeboden accommodaties zich op recordniveau te bevinden, ondanks een nieuwe meldplicht voor verhuurders.

Sinds 1 januari mogen woningen daarnaast nog maar dertig dagen worden verhuurd in plaats van zestig. Volgens AT5 werkt Airbnb nog niet erg mee met het handhaven van de aangescherpte verhuurlimiet. Aanbieders kunnen hun woning nog altijd zestig dagen verhuren.