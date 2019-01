Neergestoken burgemeester Gdansk overleden aan verwondingen

De burgemeester van de Poolse stad Gdansk, die zondag tijdens een liefdadigheidsevenement werd neergestoken, is maandag aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft de Poolse minister van Gezondheid laten weten aan tv-station TVN24. “We konden niet winnen”, zei de minister over het sterven van de 53-jarige Pawel Adamowicz.

Adamowicz werd aangevallen terwijl hij een toespraak hield op het podium van een grote inzamelingsactie voor betere zorg. Hij liep messteken op in het hart en in zijn organen. Na het incident onderging hij een vijf uur durende operatie aan zijn verwondingen.

Direct na de aanslag op de burgemeester konden beveiligers een 27-jarige verdachte aanhouden. Hij werd overgedragen aan de politie. Maandagmorgen stelde de openbaar aanklager hem officieel in staat van beschuldiging voor poging tot moord. Die aanklacht wordt vermoedelijk snel bijgewerkt.

Het onderzoek naar de moord richt zich ook op de geestelijke gesteldheid van de verdachte. Op videobeelden is te horen dat de man schreeuwt dat hij “onschuldig in de gevangenis heeft gezeten”, en dat hij is “gemarteld” door het Burgerplatform, de partij van Adamowicz. De 27-jarige man was volgens de politie net uit de gevangenis vrijgelaten. Hij zat vijfenhalf jaar vast na een veroordeling voor het beroven van banken.

Perskaart

De vraag is volgens persbureau AP ook hoe de verdachte erin slaagde een perskaart te bemachtigen. Hij kon met de pas toegang krijgen tot het podium waarop Adamowicz sprak. Het is ook mogelijk dat de perskaart vals was. Uiteindelijk viel de verdachte de burgemeester aan met een 14,5 centimeter lang mes. Het festival waar de aanslag plaatsvond, is een jaarlijks evenement waarop beroemdheden en politici in heel Polen geld inzamelen voor ziekenhuizen.

Adamowicz stond bekend om zijn progressieve standpunten. Hij was een voorvechter van gelijke rechten voor homoseksuelen en transgenders. Vorig jaar liep hij mee in de Gay Pride in Gdansk, iets dat niet veel burgemeesters in het conservatieve Polen hem nadeden.