Nederlandse skiër omgekomen door lawine in Frankrijk

In de Franse Alpen is maandagmiddag een Nederlandse skiër om het leven gekomen door een lawine, melden lokale nooddiensten op Facebook. Het zou gaan om een man van in de vijftig die offpiste aan het skiën was in de buurt van het skigebied Valmorel, in de Savoie.

De man zou rond 15.00 uur samen met zijn 22-jarige zoon bedolven zijn door een lawine. Zijn zoon wist hem uit te graven en sloeg alarm bij het dichtstbijzijnde skistation. Hierna trokken meer dan dertig mensen erop uit om de man te redden, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd.

In de Savoie geldt al langer een verhoogd risico op lawines vanwege zware sneeuwval. Het is daardoor zeer gevaarlijk om offpiste te skiën. Het is onduidelijk of de lawine van maandag nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Eerder op de dag vond een andere lawine plaats in het gebied, hierbij vielen geen gewonden of doden.

‘Wees oplettend en wijs’

De nooddiensten van de Savoie hebben maandag nogmaals gewaarschuwd voor de gevaren van skiën bij lawinegevaar. Omdat dinsdag mooi weer wordt verwacht, verwachten de diensten vermoedelijk dat veel mensen de bergen in willen gaan.

“Morgen wordt mooi weer verwacht en hoog risico op lawines. 15 januari is daarom een dag om zeer oplettend, zeer wijs en zeer nederig te zijn.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is niet op de hoogte gesteld over het overlijden van de Nederlander, zegt een woordvoerder desgevraagd. “Maar dat betekent niet dat het niet gebeurd is.” Volgens de woordvoerder nemen veel Nederlanders bij problemen in nabijgelegen landen geen contact op met de ambassade.