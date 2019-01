Murray in eerste ronde uitgeschakeld op zijn laatste Australian Open

Andy Murray heeft op de Australian Open, waarschijnlijk het laatste grandslamtoernooi van zijn carrière, de eerste ronde niet overleefd. De Britse tennisser verloor maandag in Melbourne een ruim vier uur durende vijfsetter van de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Het werd 6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-7 (4) en 6-2.

De wedstrijd ging de eerste vier sets behoorlijk gelijk op. Bautista Agut won de eerste twee sets, waarna Murray zich via twee tie-breaks terugsloeg in het duel. De vijfde set was een meer eenzijdige aangelegenheid. Murray werkte in de zevende game nog een matchpoint weg, waarna Bautista Agut het karwei op zijn eigen service met een love game afmaakte.

Afgelopen vrijdag liet Murray (31) op een emotionele persconferentie weten dat hij binnenkort niet verder kan tennissen. Hij speelt al twintig maanden met pijn aan zijn heup. Een operatie een jaar geleden heeft niet geholpen. Murray zei dat hij graag nog een keer op Wimbledon wil spelen, maar dat hij niet zeker wist of hij dat ging halen. “Ik weet niet zeker of ik de pijn nog vier of vijf maanden kan doorstaan.”

Staande ovatie

Na afloop van het duel tegen Bautista Agut kreeg Murray een staande ovatie. “Als dit mijn laatste wedstrijd is geweest, dan was het een geweldig einde. Ik heb alles gegeven, maar het was niet genoeg”, zei de Schot. Hij zei alles in het werk te stellen om Wimbledon nog te halen, maar dat de kans ook groot is dat het niet gaat lukken. “Ik moet dan een grote operatie ondergaan, zonder garantie op een goede uitkomst. Maar ik zal mijn uiterste best doen.”

In zijn loopbaan als proftennisser won Murray drie grandslamtitels. Zijn mooiste triomfen behaalde hij op Wimbledon, dat hij in 2013 en 2016 won. Hij was de eerste Brit sinds 1936 die de titel behaalde op het Londense gras. In 2016 beëindigde Murray het seizoen op de eerste plek van de wereldranglijst. Inmiddels is hij door zijn slepende blessure afgezakt tot buiten de top 200.