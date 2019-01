Kidnapper 13-jarig Amerikaans meisje bekent

De man die verdacht wordt van het ontvoeren van het 13-jarige Amerikaanse meisje Jayme Closs heeft een schuldbekentenis afgelegd. Hij geeft toe het meisje gekidnapt te hebben nadat hij haar toevallig tegenkwam. Ook bekent hij dat hij de ouders van het meisje heeft vermoord, meldt persbureau AP maandag op basis van rechtbankstukken.

De 21-jarige verdachte uit Wisconsin, Jake Patterson, was onderweg naar zijn werk in een kaasfabriek toen hij het meisje een schoolbus in zag stappen. Op dat moment “wist hij dat hij het meisje mee zou nemen”, staat in de aanklacht. Hij deed twee pogingen om haar te ontvoeren bij haar ouderlijk huis in Barron, maar brak een poging af omdat er te veel auto’s op de oprijlaan stonden. De andere poging stopte hij vanwege te veel reuring bij het huis. De politie bevestigt dat de twee elkaar niet kenden.

Uiteindelijk deed hij nog een poging op 15 oktober vorig jaar. Eerst schoot hij de vader van Closs dood. Closs en haar moeder verschuilden zich voor hem in de badkamer. Patterson schoot ook haar moeder dood, in haar bijzijn. Vervolgens hield Patterson het meisje 88 dagen vast.

Een vrouw die haar hond uitliet in een dorpje honderd kilometer verderop werd vorige week plotseling door het meisje aangeklampt. Ze zou gevlucht zijn uit het huisje waar ze bijna drie maanden gevangen werd gehouden. De vrouw belde de politie en een kwartier later werd Jake Patterson gearresteerd.

Het is niet bekend waarom Closs gekidnapt is en wat er met haar gebeurd is tijdens de ontvoering. Jake Patterson wordt vastgehouden op verdenking van kidnapping en moord.

Ex-marinier

Uit het schooljaarboek van Pattersons school blijkt dat hij na zijn middelbare school bij de mariniers wilde. Maar na vijf weken moest hij voortijdig afscheid nemen van het leger. Zijn karakter zou volgens een legerwoordvoerder niet overeenstemmen met de verwachtingen en normen van het marinekorps. Patterson had volgens de politie geen strafblad.

Patterson zou volgens de aanklacht de aanval goed voorbereid hebben. Hij ging gekleed in het zwart en had zijn gezicht en hoofd geschoren. Het kenteken van zijn auto had hij vervangen door een gestolen plaat. Hij gebruikte een wapen, een Mossberg shotgun, dat veelgebruikt wordt en daarom moeilijk traceerbaar zou zijn. Ook droeg hij handschoenen om het wapen te laden.