Journalist Elma Verhey overleden op 67-jarige leeftijd

Journalist en schrijver Elma Verhey is zaterdag op 67-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar vroegere werkgever Vrij Nederland maandag gemeld. Waaraan Verhey precies is overleden is op het moment van schrijven nog niet bekend. ThePostOnline (TPO) spreekt van “een korte maar hevige ziekte”.

Verhey werd geboren in Den Bosch in 1951. Als twintiger was zij het jongste gemeenteraadslid van Nederland voor de PvdA in Cuijk. Verhey begon haar journalistieke carrière in de jaren zeventig op de politieke redactie van de Volkskrant. Van 1977 tot 2005 was zij redacteur van Vrij Nederland. Daarna werd ze hoofdredacteur van Tribune, het partijblad van de SP. Uit die functie werd ze in 2007 ontslagen toen ze een artikel publiceerde waar de partijleiding het niet mee eens was.

‘Creatief meesterbrein’

Hierna week Verhey uit naar Hilversum, waar ze onder andere werkte voor de televisieprogramma’s De Wereld Draait Door en Zembla. Sinds 2015 schreef ze veel voor TPO. De TPO-redactie schrijft:

“Wat ons betreft was Elma de aller-aller-aller-aller-aller-aller-beste auteur die TPO heeft gehad, heeft en ooit zal hebben. [...] een mentor, klankbord, creatief meesterbrein”.

Vrij Nederland prijst in het bijzonder de reportages die Verhey maakte met journalist Gerard van Westerloo (1943-2012), waarin ze de lagere middenklasse een stem gaf. Zij beschreven in de jaren zeventig en tachtig de “voortekenen van het populisme”, die tot de opkomst van politicus Pim Fortuyn zouden leiden. “Ook veertig jaar [later] bleef Verhey, als strijder voor ‘ons soort mensen’, zich verzetten tegen politieke correctheid en misplaatste superioriteitsgevoelens”, schrijft het opinieblad.