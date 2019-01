‘Ik verdien meer en toch gaat alles op’

in

‘Ik heb best lang gezocht naar hoe ik mijn carrière moest inrichten. Na de toneelacademie heb ik een aantal jaren in gesubsidieerde theaterproducties gewerkt. Dan was je twee maanden aan het repeteren en dan op tournee. Dat was een leuk maar ook heel grillig bestaan, het was altijd de vraag of je genoeg werk had. Ik heb toen in twee jaar tijd m’n pabo-diploma behaald en ben les gaan geven. Ondertussen acteerde ik ook bij Omdenken, een bedrijf dat trainingen en shows geeft.

„Dat laatste verdiende goed, het was overdag – in tegenstelling tot veel theater – en ik werd er heel erg vrolijk van. Dus ben ik weer met lesgeven gestopt om volop daarvoor te gaan. Daarnaast volgde ik ook een opleiding ‘stemmenwerk’ en bouwde ik thuis een kleine opnamestudio. Inmiddels ben ik gestopt bij Omdenken en doe ik naast het inspreken van voice-overs ook heel veel voor tv. Van commercials tot comedyseries en speelfilms. Het is nog steeds onzeker, maar ik verdien genoeg en kan thuis de kostwinner zijn.

„Ik heb nu echt het gevoel dat ik de juiste vorm voor mijn carrière heb gevonden. In het verleden was ik wel bang om commercieel te zijn, maar het past bij me en het geeft me de vrijheid om ook eigen projecten op te zetten. De combinatie van theater, tv, film én stemmenwerk is voor mij de juiste op dit moment. De tijd van dolen is nu voorbij.”

uit

‘Het is best gek: vroeger kwamen we met veel minder geld rond, maar nu verdien ik meer en alles gaat op. Zeker sinds we kinderen hebben. Het is niet zo dat we extreem veel kleren of spullen kopen, maar wat we kopen is vaak wel van goede kwaliteit. Mijn vriendin vindt het leuk die kleding dan naderhand op Marktplaats te zetten, dus een deel van dat geld komt op lange termijn wel weer terug.

„Aan boodschappen waren we tot voor kort veel te veel geld kwijt. We gingen elke dag langs de Albert Heijn. Dan pak je snel allerlei lekkers mee, waardoor we elke keer 35 tot 40 euro uitgaven. Nu doen we één keer per week online boodschappen, kopen we niks extra’s en kost het maar een half uur per week. Je moet wel van tevoren een lange boodschappenlijst voor de hele week samenstellen, maar na een tijdje gaat dat snel omdat veel basisingrediënten elke week hetzelfde zijn.

„Doordat ik vroeger minder geld uitgaf, heb ik veel kunnen sparen en hebben we twee jaar geleden ons huis kunnen kopen. Tegenwoordig probeer ik weer te sparen. Maar dat geld moet ik vaak weer naar mijn betaalrekening halen, omdat we het nodig hebben. Zeker omdat ik naast de vasten lasten ook regelmatig moet investeren in mijn werk. Ik zou willen dat we meer zouden besparen, dan zouden we meer opzij kunnen zetten als een buffer voor slechtere tijden.”