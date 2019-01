Gemeente Rome aast op muntjes in de Trevi-fontein

Het is een traditie waar ook bezoekers van Rome die niet bijgelovig zijn, meestal vrolijk aan meedoen: ga met je rug naar de Trevi-fontein staan, gooi een muntje over je schouder, liefst de linker, en je weet dat je nog een keer terugkomt in de Eeuwige Stad. Wie twee muntjes gooit, zo wil de legende, wacht een nieuw, hartstochtelijk liefdesavontuur. Drie muntjes en er komt een bruiloft aan. Maar waar gaat al dat geld eigenlijk naar toe?

Vroeger vochten Romeinse straatschoffies om die muntjes. Totdat de gemeente dat verbood en medewerkers van het waterleidingbedrijf ACEA om de drie, vier dagen ’s ochtends vroeg de bassins in stuurde van deze door Bernini ontworpen monumentale barokfontein. In 2001 besloot de toenmalige (linkse) gemeenteraad dat de zakken met muntjes die de ACEA zo ophaalde, naar de katholieke hulporganisatie Caritas zou gaan. Die speelt in Italië een belangrijke rol als sociaal vangnet, met opvanghuizen, gratis medische zorg, maaltijden.

Muntjes worden ‘geïnternaliseerd’

Caritas telt de buit ook. Bij elkaar waren al die centen, euro’s, dollars en andere muntjes vorig jaar goed voor 1,5 miljoen euro. De gemeente Rome, die het ene financiële debacle aan het andere rijgt, kijkt er nu met begerige blikken naar. De afspraak uit 2001 loopt op 31 maart af, en iemand op het palazzo Senatorio, het gemeentehuis, had bedacht dat de stad zelf dat geld goed kan gebruiken. De muntjes zouden, in ambtelijk taal, worden „geïnternaliseerd’’.

Het leidde tot boze schimpscheuten dat de gemeente, die zonder succes wordt bestuurd door de populistische Vijfsterrenbeweging, geld afpakt van de armen. Burgemeester Virginia Raggi heeft beloofd er nog eens naar te kijken. Intussen blijven de bezoekers van de Trevi-fontein, vorig jaar meer dan vijf miljoen, hun muntjes gooien.