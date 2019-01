Gelders slachthuis vervolgd voor rol in paardenvleesaffaire

Het Dodenwaardse slachthuis Van Hattem en zijn voormalig directeur worden vervolgd voor hun rol bij een paardenvleesschandaal, vijf jaar geleden. Ze worden verdacht van valsheid in geschrifte, door producten met paardenvlees te verkopen als rundvlees. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Ook wordt het bedrijf verdacht van het overtreden van de Wet dieren. Door de vermeende fraude zou niet meer te herleiden zijn geweest van welke dieren het vlees kwam, terwijl dit verplicht is. Daarnaast zou bedrijf ook halalvlees hebben verkocht dat niet volgens de Islamitische regels was geslacht. Het OM schat dat met illegale verkoop tweeënhalve ton winst is opgestreken.

Naast Van Hattem en de directeur worden ook een vleeshandelaar uit Doesburg en een vrieshuis in Olst aangeklaagd. In totaal zijn er dus zes verdachten. De strafzaak dienst op 28 en 29 januari bij de rechtbank in Den Bosch. De strafeis is nog niet bekend, maar in een vergelijkbare fraudezaak kreeg vleeshandelaar Willy Selten in 2015 2,5 jaar celstraf opgelegd.

690 ton vlees

De slachterij kwam in 2014 in opspraak toen de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) paarden-DNA aantrof in vier partijen rundvlees. Daarop werd de distributie van 690 ton vlees van Van Hattem preventief geblokkeerd. Later dat jaar werd Van Hattem failliet verklaard. Het bedrijf maakte een doorstart onder de naam Dutch Meat Company. De supermarkten Deka, Deen en Vomar waren onder andere afnemer van het vlees dat door Van Hattem werd verwerkt. Dat het bedrijf nu pas gedagvaard is, heeft te maken met complexiteit van de fraude en de duur van het onderzoek ernaar, laat het OM weten in een reactie aan NRC.