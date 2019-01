Gearresteerde trucker niet langer verdacht van doodrijden demonstrant

De Nederlandse vrachtwagenchauffeur die zaterdagnacht werd opgepakt op verdenking van het doodrijden van een demonstrant in een geel hesje in België, is weer vrijgelaten. De 56-jarige man uit het Brabantse Dongen wordt niet langer verdacht van betrokkenheid bij het ongeval in België, net over de grens bij Maastricht.

Dat meldt de politie maandag. De trucker werd zondag op last van de Belgische onderzoeksrechter in vrijheid gesteld. “De man blijkt niet betrokken te zijn geweest bij de aanrijding en is ook geen verdachte meer”, schrijft de politie in Tilburg. Ook de in beslag genomen truck is teruggegeven aan de eigenaar.

Volgens de politie in Nederland werd de man opgepakt omdat een getuige een verkeerd kenteken door had gegeven. Het is nog niet bekend of er een andere verdachte is opgepakt. Het OM in Luik licht het onderzoek om 11.30 uur toe.

De Brabander werd aanvankelijk verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke aanrijding nabij Visé, België. Een 50-jarige actievoerder werd daar, op de E25 net over de Nederlandse grens bij Eijsden, doodgereden. De vrachtwagen schepte het slachtoffer uit Liers bij een blokkade van de snelweg naar Maastricht, waar zo’n twintig demonstranten in gele hesjes bij stonden. Volgens justitie was de aanrijding opzettelijk.