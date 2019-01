Ex-captain motorclub No Surrender komt vrijdag vrij

De voorlopige hechtenis van de voormalig captain Henk Kuipers van motorclub No Surrender is maandag opgeheven tijdens een zitting in Groningen. Vrijdag komen hij en zijn rechterhand, Theo ten V., vrij. Dat meldt persbureau ANP.

De rechtbank in Groningen heeft hiermee gehoor gegeven aan een schorsingsverzoek van de verdachten. De oud-captain zei maandag in de pro-formazitting dat hij graag bij zijn gezin wil zijn. Het Openbaar Ministerie pleitte tegen de vrijlating.

Bijzondere voorwaarden

De rechter heeft wel bijzondere voorwaarden gesteld aan de vrijlating van Kuipers en Ten V. Ze krijgen beiden een enkelband, moeten zich melden bij de reclassering en mogen geen contact zoeken met ex-leden van No Surrender. Kuipers mag tevens geen media-optredens doen.

Kuipers heeft zich vorig jaar uitgeschreven als lid van de motorclub, maar zijn zoon is nog wel lid van No Surrender. Met zijn zoon mag Kuipers wel contact hebben, zolang hij hem geen berichten doorgeeft voor andere leden, zei een van de rechters volgens RTV Drenthe. Kuipers bezwoer de rechter dat dat niet zou gebeuren.

Kuipers zit sinds 2017 vast op verdenking van onder meer het leiden van een criminele organisatie, afpersing en diefstal met geweld. Theo ten V. zit nog geen jaar in hechtenis. De inhoudelijke behandelijk van de zaak tegen de kopstukken van No Surrender staat vooralsnog gepland tussen 17 juni en 11 juli.

No Surrender

Als gevolg van een groot politieonderzoek naar criminele activiteiten van No Surrender zijn sinds 2017 meerdere leden van de motorclub opgepakt. Een aantal leden is inmiddels veroordeeld. In oktober is Klaas Otto, de oprichter van No Surrender, veroordeeld tot zes jaar cel voor afpersing, bedreiging en zware mishandeling. Een Tilburgse captain kreeg afgelopen januari 3,5 jaar cel opgelegd wegens drugshandel.