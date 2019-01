Een goed jaar voor de opkomende markten

In beleggerskringen waren opkomende markten vorig jaar ineens weer het onderwerp van gesprek. Valutacrises, dalende koersen. Aandelen in economieën als Turkije en Argentinië kon je maar beter even mijden. Hoewel het op dit moment lijkt dat het niet slechter kan gaan, zijn er veel zaken die deze markten nog steeds bedreigen: nieuw verkozen populistische leiders (Brazilië, Mexico), het opdrogen van buitenlandse investeringen, handelsoorlogen.

Tegelijkertijd: velen, van BlackRock tot Schroders, tippen 2019 als terugkomjaar voor opkomende economieën. Slechte vooruitzichten hebben we de laatste weken alom gezien. Daarom eens een positieve noot. Vijf redenen waarom dit een goed jaar wordt voor markten die opkomen.

1. China gaat het goed doen Ja, zegt Lukas Daalder, hoofd beleggingen bij BlackRock Nederland. De recente cijfers over de Chinese economie zijn inderdaad slecht. Toch is hij niet somber over de groeiverwachtingen van het land. Hij denkt dat China een economische draai gaat maken. „[President] Xi heeft al gesproken over belasting- en renteverlagingen. Er zijn plannen voor investeringen in infrastructuur.”

En als het goed gaat met China, dan gaat het goed met de andere opkomende markten. Daalder: „De economieën van de hele Aziatische regio zijn sterk gekoppeld aan het wel en wee van China. Maar ook grondstoffenleverancier Brazilië heeft baat bij een Chinees groeiherstel.”

2. De grondstoffenprijzen stijgen Over grondstoffen gesproken: de prijzen daarvan gaan het komende jaar stijgen. Dat is tenminste de voorspelling van Marijke Zewuster, hoofd opkomende markten bij ABN Amro. En dat pakt goed uit voor de opkomende economieën. Van Rusland (olie) tot Brazilië (olie, suiker, ijzererts, koffie) en Nigeria (ook olie), veel van dit soort landen zijn afhankelijk van de grondstoffenprijzen.

3. De dollar zakt Vooral voor Argentinië en Turkije was vorig jaar de stijging van de dollar problematisch. Zij hebben veel in dollar genoteerde schulden uitstaan. Wordt de Amerikaanse munt duurder, dan wordt het afbetalen van die schulden ook duurder.

Goed nieuws voor Ankara en Buenos Aires: de dollar is dit jaar aan het zakken. En volgens velen, waaronder zakenbank Morgan Stanley, is de munt overgewaardeerd. Dat zou betekenen dat zij nog verder gaat dalen.

4. De Fed verhoogt de rente niet Tot voor kort ging iedereen ervan uit dat de Amerikaanse centrale bank dit jaar de rente zou verhogen. Daar zijn nu twijfels over. Hoe hoger de rente in de VS is, hoe aantrekkelijker het is daar te beleggen. Omdat die dus niet omhooggaat, wordt beleggen in opkomende landen relatief interessanter, zegt Zewuster van ABN Amro. De rentes zijn daar vaak hoger dan in de VS.

5. De tekorten op de lopende rekening zijn afgenomen Veel opkomende landen zijn kwetsbaar omdat ze een tekort op de lopende rekening hebben. Oftewel, ze importeren meer dan ze exporteren, meer geld gaat weg dan dat er terugkomt. Vooral Argentinië en Turkije hebben op deze manier forse schulden opgebouwd.

Maar, zegt Zewuster, sinds vorig jaar is in beide landen de import-en-exportbalans verbeterd. „De peso en de lira zijn minder waard geworden. Dat remt per definitie de vraag naar buitenlandse goederen of diensten, want die zijn dan duurder. Daarnaast worden hun producten voor het buitenland goedkoper, waardoor de export toeneemt.”