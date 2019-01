Doodstraf voor Canadees in China wegens drugssmokkel

De Canadese Robert Lloyd Schellenberg is maandag in China in hoger beroep veroordeeld tot de doodstraf vanwege internationale drugssmokkel. Dat meldt persbureau Reuters. Het plotselinge zware vonnis hangt mogelijk samen met de diplomatieke rel tussen de twee landen na de aanhouding van de Chinese Huawei-bestuurder Meng Wanzhou in Vancouver, afgelopen december.

In eerste aanleg werd Schellenberg in 2016 veroordeeld tot vijftien jaar cel. Zijn zaak werd plotseling heropend, toen de openbare aanklagers besloten dat het vonnis te mild was. Schellenberg werd slechts vier dagen voor de zaak op de hoogte gebracht. Nu kan de Canadees binnen tien dagen bezwaar maken tegen het doodsvonnis.

Crystal meth

Volgens de advocaat van Schellenberg werd er tijdens de rechtszaak, die één dag duurde, onvoldoende bewijs geleverd dat zijn cliënt betrokken was bij internationale drugshandel. Er is volgens hem in hoger beroep geen nieuw bewijs gepresenteerd dat de zwaardere straf zou rechtvaardigen.

Schellenberg werd meer dan vier jaar geleden opgepakt en is veroordeeld voor zijn rol in de internationale drugssmokkel van harddrug methamfetamine (ook bekend als meth, of crystal meth). Hij zou hebben geholpen 222 kilo meth van de Chinese kuststad Dalian naar Australië te smokkelen.

De advocaat van Schellenberg noemt het een “unieke zaak”, volgens persbureau AP, omdat het nieuwe proces zo kort plaatsvond nadat het was aangekondigd. Volgens hem gebeurt dit meestal niet zo snel.

Lees ook: China doet boos tegen Canada, want Amerika is te eng. Vijf vragen.

Huawei-bestuurder Wanzhou

In december begon de Chinese pers te publiceren over de zaak-Schellenberg, kort nadat Meng in Canada werd gearresteerd op 1 december, op verzoek van de Verenigde Staten. Sindsdien zijn er twee Canadezen gearresteerd in China op verdenking van het schaden van de nationale veiligheid. Het gaat om een oud-diplomaat, Michael Kovrig, en een flamboyante zakenman, Michael Spavor.

Meng is inmiddels op borgtocht vrijgelaten, maar er hangt haar nog steeds de mogelijke uitlevering aan de Verenigde Staten boven het hoofd. Dit moet voor 1 februari worden aangevraagd, twee maanden na de oorspronkelijke arrestatie. Meng wordt er door de VS van verdacht vanuit de VS technologie te hebben geleverd aan Iran. Hiermee zou ze het Amerikaanse handelsembargo hebben geschonden.

‘Willekeurige doodstraf’

Premier Justin Trudeau heeft in een reactie gezegd dat de gebeurtenis aanleiding biedt tot “extreme bezorgdheid” en dat Beijing “willekeurig” besloten heeft de doodstraf toe te passen op een Canadese staatsburger, aldus het persbureau.