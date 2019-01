Dertig tot vijftig nieuwe Albert Heijn-filialen in België

Supermarktbedrijf Ahold Delhaize blijft in België vasthouden aan twee losse merken. Toen Ahold en Delhaize in de zomer van 2016 fuseerden, stelde het nieuwe concern nog dat het logisch zou zijn om op termijn “alle supermarktactiviteiten van Ahold Delhaize in België te integreren” onder het merk Delhaize. In een persbericht meldt het bedrijf nu dat ervoor gekozen is om met twee losse merken door te gaan.

Ook kondigde Ahold Delhaize aan met zowel met Albert Heijn als Delhaize te willen groeien. De komende jaren hoopt het concern in Vlaanderen dertig tot vijftig nieuwe Albert Heijn-supermarkten te openen. Op dit moment heeft AH iets meer dan veertig winkels in België, dat na de Verenigde Staten en Nederland de derde markt is voor Ahold Delhaize.

Tegelijkertijd wil het fusiebedrijf in de komende drie tot vier jaar honderd nieuwe winkels openen onder de vlag van Delhaize. Daarmee komt het totaal op negenhonderd. Bij de filialen van Delhaize wordt het in de toekomst ook mogelijk om pakketten van webwinkel Bol.com te laten bezorgen, net zoals in Nederland en België nu al kan bij Albert Heijn.

‘Delhaize blijft leidend’

Dat Ahold Delhaize kiest voor deze oplossing is omdat bij Albert Heijn consumenten komen die niet bij Delhaize winkelen, zegt directeur Xavier Piesvaux van Delhaize tegen de Belgische krant De Standaard. “Beide winkelformules samen dekken de hele markt af.” Wel blijft het Belgische supermarktbedrijf “de leidende winkelformule”, aldus Piesvaux.

Door het openen van nieuwe winkels groeit ook Albert Heijn in België straks uit tot een van de grotere supermarktketens. De Belgische boodschappenmarkt is sowieso al een drukke: met Aldi, Lidl, het Franse Carrefour, Delhaize en het Belgische Colruyt zijn er nu al vijf grote ketens actief. Vanaf eind dit jaar zal die druk waarschijnlijk nog verder toenemen; dan hoopt ook Jumbo in België zijn eerste winkels te openen, zo maakte het Brabantse bedrijf begin deze maand bekend. -