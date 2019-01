Consumentenbond begint rechtszaak tegen KLM om regels gemiste vluchten

De Consumentenbond wil dat KLM een no-showclausule uit zijn algemene voorwaarden schrapt. De consumentenbelangenorganisatie spant daarom een rechtszaak aan tegen de Nederlandse luchtvaarmaatschappij.

Het gaat om een clausule over vluchten die bestaan uit verschillende onderdelen, zoals een retourvlucht of een vlucht met overstap, stelt de Consumentenbond maandag in een verklaring. Als één van die onderdelen gemist wordt, vervalt ook het ticket voor de rest van de reis. Wil de passagier alsnog gebruik maken van de rest van zijn vlucht, dan rekent de luchtvaartmaatschappij “een forse extra bijdrage”, die op kan lopen tot 3.000 euro.

Het systeem is volgens de Consumentenbond onrechtmatig “omdat het onredelijk bezwarend is voor consumenten”. De bond gaat aan de rechter vragen om de algemene voorwaarden nietig te laten verklaren. Eerdere gesprekken tussen de bond en de luchtvaartmaatschappij over de voorwaarden liepen op niets uit. In december stuurde de bond een sommatie naar KLM.

‘Lucratief verdienmodel’

Volgens Bart Combée, directeur van de Consumentenbond, worden passagiers financieel gestraft voor het missen van een vlucht, “om wat voor reden dan ook”, terwijl de luchtvaartmaatschappij er aan verdient. Combée:

“Het geld voor de niet gebruikte vlucht krijgt de passagier niet terug. De luchtvaartmaatschappij daarentegen, kan de ongebruikte stoel gewoon nog een keer verkopen aan een ander. Dat is wel een heel lucratief verdienmodel.”

De Consumentenbond streeft samen met andere Europese consumentenbelangenorganisaties naar een Europees verbod op no-showclausules. De Europese bonden vinden dat een dergelijk verbod opgenomen moet worden in Europese wetgeving. KLM onthoudt zich van een reactie in afwachting van de rechtszaak.