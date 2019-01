May: parlement wil liever géén Brexit dan een no deal-scenario

Premier Theresa May acht het waarschijnlijker dat het Britse parlement de uittreding uit de EU helemaal blokkeert, dan dat de volksvertegenwoordiging een no deal-Brexit goedkeurt. Ze gaat dat volgens de BBC maandag zeggen in een toespraak, waarvan de tekst is uitgelekt.

"Zoals we de voorbije weken konden zien, zijn er politici die niets liever willen dan de Brexit vertragen of zelfs afwenden, en die alles zullen doen om dat te bewerkstelligen", zal May verduidelijken.

May waarschuwt in de toespraak voor de gevolgen die uitstel of afstel van de Brexit zou hebben voor het vertrouwen van de kiezers in de politiek:

"Stel dat we in een situatie zaten waar het parlement het land uit de EU probeerde te halen, terwijl het volk juist had gestemd voor blijven. Het vertrouwen van de burger in het democratische proces en politici zou dan enorme schade oplopen. Het is onze plicht gehoor te geven aan de uitkomst van het referendum."

Dinsdag stemt het Britse parlement over de Brexitdeal die May vorige maand sloot met Brussel. De kans lijkt vooralsnog groot dat haar akkoord het niet gaat halen. In dat geval dreigt een no deal-scenario. Daarbij ontstaat op het moment van uittreding - 29 maart aanstaande - een harde grens tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU.

'Standaardoptie'

Minister van Handel Liam Fox verzekerde maandagmorgen op zijn beurt dat de regering de Brexit niet zomaar zal afblazen. Een vertrek uit de EU zonder deal is een "standaardoptie" voor het geval May er niet in slaagt een Brexit-akkoord door het parlement te krijgen, zei Fox tegen BBC radio.

Fox zei ook dat hij een no deal-scenario niet beschouwt als "nationale zelfmoord". "Ik denk dat het onze economie zou schaden, maar het valt te overleven. Afblazen van de Brexit daarentegen is een ramp die we wellicht niet meer te boven komen."