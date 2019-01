Bertens door naar tweede ronde Australian Open

Kiki Bertens heeft maandochtend haar eerste partij op de Australian Open gewonnen. De Nederlandse nummer negen van de wereld versloeg de Amerikaanse Alison Riske relatief eenvoudig in twee sets die allebei eindigden in 6-3.

In de wedstrijd, die een uur en zes minuten duurde, stond Bertens geen enkele servicegame af. Ze wist haar Amerikaanse opponent driemaal te breken en sloeg in totaal tien aces. Het werd daarmee haar derde overwinning tegen Riske, de nummer 56 van de wereld.

De volgende horde voor de 27-jarige Bertens op de eerste grand slam van dit jaar is de Russin Anastasija Pavljoetsjenkova. Zij versloeg Monica Puig uit Puerto Rico met 6-4 en 6-3. De partij tussen Bertens en Pavljoetsjenkova wordt aanstaande woensdag gespeeld.

Haase ook door

Bertens werd vorig jaar in Melbourne uitgeschakeld in de derde ronde door de Deense Caroline Wozniacki. Dit jaar doet de Nederlandse tennisster niet mee aan het dubbelspel. Ze heeft daardoor een dag rust tussen haar partijen in het enkelspel.

Robin Haase, de enige mannelijke Nederlandse speler in het enkelspel, is ook door naar de tweede ronde in Melbourne. Hij versloeg de Spanjaard Guillermo García-López in drie sets: 7-5, 6-4 en 7-5. Het is voor het eerst sinds 2011 dat Haasse (31) de tweede ronde van de Australian Open haalt. Hij komt daarin uit tegen tegen de winnaar van het duel tussen de Tsjech Tomas Berdych en de Brit Kyle Edmund.