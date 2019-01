Aantal orgaantransplantaties met 15 procent toegenomen

Het aantal orgaantransplantaties is vorig jaar met bijna 15 procent toegenomen. In 2017 werden 710 transplantaties uitgevoerd met organen van 244 donoren, vorig jaar vonden 815 transplantaties plaats met 273 donoren. Dat blijkt uit voorlopige jaarcijfers van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

Volgens de NTS is de toename door verschillende zaken te verklaren. Zo hebben 4 procent meer donoren zich aangemeld via hun arts, ook heeft een nieuwe techniek om organen te spoelen bijgedragen aan de toename. Organen die eerder werden afgekeurd, kunnen nu met zogenoemde machinale perfusie schoongespoeld worden en toch worden getransplanteerd.

De stijging is terug te zien bij vrijwel alle organen. Zo zijn er 20 procent meer nieren en longen getransplanteerd, en is een stijging van 167 procent te zien in het aantal getransplanteerde alvleesklieren. Ook het aantal hartklep- en weefseltransplantaties nam flink toe. Vorig jaar zijn niet meer haartransplantaties uitgevoerd dan in 2017, ook stonden iets minder levende mensen een nier af.

Lees ook: De nieuwe donorwet: wat verandert er voor u?

Wachtlijst langer geworden

De toename is een “hoopvolle ontwikkeling”, vindt NTS-directeur Bernadette Haase. Wel benadrukt zij dat de wachtlijst voor een orgaantransplantatie met 7 procent gestegen is. “Er zijn nog steeds mensen die niet tijdig een orgaan ontvangen en dus overlijden.”

Volgend jaar wordt de veelbesproken wet Actieve Donorregistratie (ADR) van kracht. Deze kwam afgelopen jaar met een nipte meerderheid door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Met de nieuwe wet wordt iedere Nederlander orgaandonor, behalve als hij of zij expliciet bekendmaakt hier geen toestemming voor te geven. Alle Nederlanders zullen worden opgeroepen om hun keuze te registreren.

Sinds bekend is dat de wetswijziging doorgaat, hebben meer Nederlands hun donorvoorkeur geregistreerd. Hoewel een groot deel van de nieuw geregistreerden op heeft gegeven géén organen te willen doneren, is ook het aantal potentiële donoren toegenomen. Momenteel hebben 3,7 miljoen Nederlanders toestemming gegeven voor donatie van een of meer organen, ruim 1,9 miljoen wil dit expliciet niet.