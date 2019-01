Veroordeelde moordenaar Battisti na decennia uitgeleverd aan Italië

De Italiaanse schrijver, veroordeelde moordenaar en voormalige extreem-linkse militant Cesare Battisti wordt uitgeleverd aan zijn geboorteland. Battisti werd zaterdag opgepakt in Bolivia, zondagavond zal hij naar Italië worden gebracht, zo heeft de Italiaanse premier Giuseppe Conte zondag gezegd.

De Italiaan woonde jarenlang in Brazilië, dat tot voor kort weigerde hem uit te leveren aan Italië. Toen de nieuwe president Jair Bolsonaro besloot dat Battisti toch moest worden opgepakt en uitgezet, vluchtte de schrijver naar buurland Bolivia. In de stad Santa Cruz de La Sierra werd hij gearresteerd.

Battisti ontsnapte in 1981 uit een Italiaanse gevangenis, waar hij vastzat in afwachting van zijn proces in vier moordzaken. In 1990 werd hij bij verstek veroordeeld tot levenslang. Volgens de rechter is Battisti verantwoordelijk voor de dood van twee politieagenten, een juwelier en een slager. De moorden zouden politiek gemotiveerd zijn.

De ultraconservatieve Jair Bolsonaro beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne “af te rekenen met links gespuis en communisten”.

‘Verdient geen comfortabel leven’

Hoewel de schrijver heeft bekend dat hij lid was van een gewapende, communistische groepering, zegt hij niets te maken te hebben met de moorden. Battisti claimt zijn geboorteland te zijn ontvlucht als politiek vluchteling.

In de jaren na zijn ontsnapping woonde hij onder meer in Mexico, Frankrijk en Brazilië. In dat laatste land werd hij in 2007 opgepakt, waarna de Italiaanse regering verzocht om zijn uitlevering. In plaats daarvan besloot de toenmalige president Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva hem asiel te verlenen.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft zondag bekendgemaakt dat een Italiaans regeringsvliegtuig onderweg is naar Zuid-Amerika om Battisti op te halen. De minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini noemde de schrijver “een delinquent die het niet verdient om comfortabel op een strand te leven, hij moet zijn dagen slijten in de gevangenis”.