Shorttrack: Suzanne Schulting Europees kampioen allround

Suzanne Schulting is zondag Europees kampioen allround shorttrack geworden. Het is de eerste Europese titel in de carrière van de olympisch kampioen. In Dordrecht won Schulting op overtuigende wijze de 3.000 meter, de afsluitende afstand. Ze reed vijf ronden voor het einde weg en gaf die voorsprong niet meer uit handen.

Eerder op zondag werd Schulting gediskwalificeerd in de halve finale van de 1.000 meter, waardoor de laatste afstand nog spannend was. Met haar winst in de superfinale wist Schulting haar puntentotaal op 76 te krijgen, tien meer dan de Russin Sofia Prosvirnova die met zilver naar huis gaat. De Britse Elise Christie won het brons, met 47 punten.

Tijdens het EK shorttrack rijden individuele schaatsers drie afstanden (de 500, 1.000 en 1.500 meter). De beste shorttrackers schaatsen daarna de ‘superfinale’ van 3.000 meter, waarna een eindklassement wordt opgemaakt. Zaterdag had Schulting de 1.500 meter gewonnen en werd ze vierde op de 500 meter.

Schulting was in 2018 de eerste Nederlander die in het shorttrack een gouden olympische medaille won. Dat was op de 1.000 meter. In december werd ze uitgeroepen tot sporter van het jaar.

Winst bij relay

Samen met Rianne de Vries, Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven won Schulting na haar allround-titel ook de achtervolging op het Europese toernooi. In de finale was het Nederlandse team Rusland en Hongarije te snel af.

De Nederlandse shorttrackmannen hebben op hetzelfde onderdeel zilver gewonnen. Daan Breeuwsma, Jasper Brunsmann, Itzhak de Laat en Dennis Visser finishten in de Sportboulevard Dordrecht achter Hongarije. De Nederlanders moesten het doen zonder kopman Sjinkie Knegt, die niet deelnam aan de EK vanwege spierletsel en brandwonden.