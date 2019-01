Roel Boomstra wint wereldkampioenschap dammen

Roel Boomstra mag zich opnieuw wereldkampioen dammen noemen. De Groninger won zondag in Assen na acht partijen sneldammen van de Russische titelverdediger Alexander Schwarzman. Het is de tweede keer dat Boomstra wint, in 2016 versloeg hij landgenoot Jan Groenendijk.

Na twaalf reguliere partijen in de tweestrijd was er geen winnaar, waarna een barrage uitsluitsel moest brengen. Ook dat gebeurde niet: na drie partijen rapid en drie partijen blitz kon er nog steeds geen winnaar worden aangewezen.

Wel stond Boomstra met twee winstpartijen voor en had hij nog maar één overwinning nodig om de wereldtitel te behalen. Die behaalde hij in de tweede partij van het superblitz. Boomstra sprak tegenover RTV Drenthe van een “prachtige overwinning”. Ook Schwarzman erkende dat Boomstra de titel verdiende. “Ik heb hem nog nooit zo goed zien spelen als in deze barrage.”

Beste dammer ter wereld

De 25-jarige Boomstra werd in 2016 voor het eerst uitgeroepen tot beste dammer ter wereld. Hierna ging het een periode minder goed op damgebied, waarop hij zich besloot te richten op zijn studie natuurkunde. In 2018 pakte hij het spel weer op, en werd hij gelijk tweede tijdens het Nederlands kampioenschap.

Eerder zei hij dat tijdens de wedstrijd tegen viervoudig wereldkampioen Schwarzman zou blijken of de dominantie van de “oude Russen” te doorbreken viel - sinds 1984 wonnen de Russen slechts tweemaal níet op het WK. Boomstra: “Dit is zoals ik het altijd voor me heb gezien: een van de grote Russen tegen de nieuwe lichting uit Nederland.”

Boomstra is gefeliciteerd door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Het koningspaar spreekt van “een geweldige prestatie”. Ook premier Mark Rutte heeft zijn bewondering uitgesproken.