Ontploffing in Amsterdam door explosief

In de nacht van zaterdag op zondag heeft een explosie plaatsgevonden in Amsterdam-Oost. De politie bevestigt dat de ontploffing is veroorzaakt door een explosief, maar onderzoekt nog om wat voor explosief het precies gaat.

De explosie vond plaats voor coffeeshop Smoke Palace in de Linnaeusstraat, blijkt uit beelden van de Amsterdamse zender AT5. Bij de explosie zijn geen gewonden gevallen. De politie is op zoek naar een man die kort na de ontploffing is weggerend van het pand en verderop op een scooter of brommer is gestapt en weggereden.

Of het explosief een handgranaat is, kon de politie nog niet zeggen. De Forensische Opsporing en het Team Explosieven Verkenning doen nog onderzoek. De afgelopen jaren neemt het aantal granaatincidenten fors toe. Uit een inventarisatie gedaan door NRC in de zomer van 2018, blijkt dat in de afgelopen twee jaar er evenveel gevallen waren waarbij een handgranaat of ander explosief is gebruikt, als in de vier jaar ervoor.