Ondergedoken FARC-leider laat van zich horen

De ondergedoken oud-commandant van de Colombiaanse rebellengroep FARC, Ivan Marquez, heeft na zes maanden van zich laten horen in een videoboodschap. Daarin uit hij kritiek op het vredesakkoord dat is gesloten tussen de Colombiaanse regering en de FARC, meldt BBC.

Volgens Marquez schendt de regering de voorwaarden van het vredesakkoord dat in 2016 werd ondertekend. FARC-leden zouden niet goed beschermd worden. Marquez zegt dat 85 ex-strijders en 400 leiders van de beweging zijn vermoord, terwijl ze de wapens hebben neergelegd. Wel staat hij nog achter het akkoord, waarover vier jaar onderhandeld werd en een doorbraak betekende in het met geweld geteisterde land.

Marquez, die namens de rebellengroep onderhandelde voor het vredesakkoord, dook in april vorig jaar onder nadat een van de leiders van de beweging, Jesus Santrich, werd gearresteerd op verzoek van de Verenigde Staten vanwege drugssmokkel. Marquez zat toen in de senaat namens de FARC, dat na het vredesakkoord een politieke partij werd. Het is niet bekend waar hij momenteel verblijft.