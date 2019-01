Nashville, The Buckle of The Bible Belt

Ik reisde de voorbije zomer door het zuiden van de VS en bracht een paar dagen door in Nashville (Tennessee), stad van de country music en honky-tonk bars en, zo ontdekte ik, Amerika’s meest populaire bestemming voor losbandige vrijgezellenfeesten. Maar er is meer. Met pakweg zevenhonderd kerken wordt Nashville ook wel eens het ‘Protestantse Vaticaan’ of nog treffender ‘The Buckle of the Bible Belt’ genoemd.

In deze stad werd in 2017 een verklaring tegen homoseksualiteit opgesteld die de afgelopen week voor opschudding zorgde in ons land toen bleek dat 250 ondertekenaars, onder wie een aantal predikanten, zich schaarden achter de verklaring die het huwelijk definieert als een ‘verbintenis tussen één man en één vrouw’.

SGP-voorman Kees van der Staaij was een van de ondertekenaars van het stuk. Gert-Jan Segers, zijn collega van de ChristenUnie, steunt het pamflet dan weer niet. Opmerkelijk was het feit dat de vier partijen uit de regeringscoalitie erg terughoudend reageerden op het document en op de positie van Van de Staaij. De vier beseffen maar al te goed dat ze straks, na de nieuwe samenstelling van de Senaat, de SGP wel eens hard nodig zouden kunnen hebben.

Maar hoe gaan de leden van de SGP zelf om met homoseksualiteit en andere vraagstukken die zich moeilijk laten verenigen met hun opvattingen? En hoe geven zij anno 2019 in een seculier Nederland invulling aan hun eeuwenoude religieuze principes? We spraken deze week zes leden van de partij van verschillende leeftijden over deze vraag.

Maar belangwekkender dan de mogelijke politieke consequenties vond ik het maatschappelijke debat dat losbarstte naar aanleiding van de Nashville-verklarig. De impact van deze verklaring op het leven van sommigen kan “verwoestend” zijn, zei Margriet van der Linden. “Verbijsterend, pijnlijk en schandalig”, zei Wielie Elhorst, predikant in Amsterdam. En stel je eens voor dat deze verklaring ondertekend zou zijn door 250 imams, filosofeerde Tristan Ober.

Maar de meest intieme en ook wel pijnlijke reactie las ik in een interview dat Arjen Schreuder maakte met Gerrit van den Berg, homo en gelovige. “Als ik een seksuele relatie met een man had, zou ik moeite hebben om tot God te bidden”. En ook: door de Nashville-verklaring “is het alsof ik er niet mag zijn”.

