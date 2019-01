Macron publiceert brief over ‘nationaal debat’

De Franse president Emmanuel Macron heeft de Franse bevolking opgeroepen deel te nemen aan het “nationale debat” dat hij eerder aankondigde als reactie op de massale en felle protesten van de ‘gele hesjes’.

Hij doet de oproep in een lange brief, die maandag in landelijke kranten wordt afgedrukt. Zondagavond publiceerden media (zoals de krant Le Monde) de brief al online. De tekst is met nadruk daar gepubliceerd - en niet via een officieel communiqué - zodat alle Fransen die direct kunnen lezen worden.

Vanaf dinsdag zijn in heel Frankrijk debatten georganiseerd waaraan burgers kunnen deelnemen. Het is volgens de president “geen verkiezing, en ook geen referendum”. In plaats daarvan wil hij nieuw beleid opstellen aan de hand van de uitkomst van de bijeenkomsten. Die opzet doet denken aan Macrons verkiezingscampagne: het programma van zijn ‘beweging’ En Marche! werd ook vormgegeven door verschillende commissies die met kiezers in gesprek gingen.

Het gele hesjes-debat zal meerdere weken duren. Over de maatregelen die de regering daarna voorstelt, komen mogelijk wel nog referenda. De Fransen kunnen tot halverwege maart meepraten over “vier thema’s die raken aan de grootste zorgen van de bevolking”, schrijft Macron. Dat zijn volgens hem “belastingen en overheidsuitgaven, de organisatie van de staat en openbare diensten, de ecologische transitie, en burgerschap en democratie”.

Negende protestdag

Macrons brief volgt op weer een onrustig weekend in Frankrijk. Voor de negende opeenvolgende zaterdag gingen demonstranten de straat op, in totaal zo’n 84.000. In Parijs kwamen weer meer mensen op het protest af dan in de laatste weken (8.000 demonstranten; vorige week waren het er 3.500). De politie gebruikte een waterkanon om de demonstranten rondom de Arc de Triomphe uiteen te drijven. In de hoofdstad werden meer dan honderd mensen aangehouden, onder wie ook deelnemers die wapens bij zich hadden.

Ook in andere steden, zoals Bordeaux, kwamen mensen massaal op de protesten af. In Bourges kwamen zo’n vijfduizend mensen op de demonstratie af, in Straatsburg waren het er tweeduizend. De acties van de gele hesjes begonnen als reactie op verhoogde brandstofprijzen. Inmiddels gaan ze over het gehele beleid van Macron.

De protesten van de gele hesjes op zaterdag:

Duizenden demonstranten verzamelden zich bij de Arc de Triomphe. De politie zette een waterkanon en traangas in. Foto Geoffroy van der Hasselt/AFP Een demonstrant met de Franse vlag wordt gadegeslagen door de Parijse politie. In de hoofdstad waren zo’n 5.000 agenten ingezet. Foto Thomas Samson/AFP Deelnemers aan de actie in Parijs, tijdens een confrontatie met de politie. Foto Charly Triballeau/AFP ‘Macron, treed af of er komt een revolutie!’ Het bord van een ‘geel hesje’ in Perpignan. Foto Raymon Roig/AFP

Het duurde lang voordat Macron zich publiekelijk uitliet over de gele hesjes