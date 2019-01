Israël vernietigt laatste ‘Hezbollah-tunnel’

Het Israëlische leger heeft zondag de zesde en laatste tunnel onder de grens met Libanon vernietigd. Dat meldt persbureau AP. Volgens het leger zou het gaan om tunnels die zijn uitgegraven door de Libanese shi’itische militie Hezbollah.

In december vond het Israëlische leger een tunnelnetwerk bij de grens tussen de twee landen. De laatste tunnel die gevonden is, strekt vanonder een Libanees huis tientallen meters het Israëlische grondgebied in. Volgens een woordvoerder van het Israëlische leger gaat het om de grootste ontdekte tunnel met aangelegde rails om spullen te vervoeren.

Na de vondst van de eerste tunnel begon het Israëlische leger een operatie om deze te vernietigen en mogelijke andere tunnels te vinden. Aan die operatie lijkt nu na zes weken een einde te zijn gekomen.

Israël en de Verenigde Naties noemen het tunnelnetwerk een schending van de wapenstilstand tussen Israël en Libanon, die tot stand kwam na een hevige oorlog tussen de landen in 2006. In het grensgebied staan sinds 1979 duizenden VN-soldaten gestationeerd om de rust te bewaren in de regio.