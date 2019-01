Grootschalige politieactie Ruhrgebied tegen ‘criminele families’

In het Duitse Ruhrgebied zijn zaterdagavond zeker 1.300 politieagenten betrokken geweest bij een actie tegen families die zich schuldig zouden maken aan witwassen, belastingontduiking en illegale arbeid. Dat schrijft de Duitse krant Die Welt zondag. Onder meer in Dortmund, Essen en Duisburg zijn invallen gedaan.

De politie legde beslag op drugs, illegale sigaretten en geld. De agenten doorzochten onder andere cafés, shisha-bars en gokkantoren. Zeker één man is opgepakt, hij had 9.000 euro op zak. Ook zouden verschillende leden van de families in staat van beschuldiging zijn gesteld en heeft de politie boetes opgelegd. Het is vooralsnog onduidelijk hoeveel verdachten er precies zijn.

Volgens de politie van Dortmund houden de “familieclans” in het Ruhrgebied zich bezig met “serieuze misdaden” en “bezetten zij volledige straten”. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen spreekt over “de aftrap van de grootste klopjacht tegen clan-criminaliteit in de geschiedenis van de deelstaat”.

Op sociale media zijn beelden te zien van de politie-actie.

Het is niet de eerste keer dat de Duitse politie optreedt tegen bendes in het gebied, aldus Die Welt. In december vorig jaar werden negentig aanhoudingen verricht bij grootschalige invallen gericht op de ‘ndrangheta, de Calabrese maffia. De Duitse autoriteiten verdenken de maffialeden van cocaïnehandel en witwassen.