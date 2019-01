Regeringscrisis dreigt in Griekenland vanwege ‘Macedonië’

De Griekse minister van Defensie Panos Kammenos - ook leider van de nationalistische coalitiepartij Onafhankelijke Grieken - is zondag opgestapt vanwege de naamkwestie van buurland Macedonië. President Alexis Tsipras heeft een vertrouwensstemming aangekondigd.

Vrijdag stemde het Macedonische parlement in met een grondwetswijziging die naamsverandering mogelijk maakt: het land moet ‘Republiek Noord-Macedonië’ gaan heten. Nu moet het Griekse parlement instemmen met de deal die Griekse en Macedonische overheden in juni met elkaar troffen over de kwestie. Met het vertrek wankelt de coalitie en dreigt regeringsleider Tsipras de meerderheid in het parlement kwijt te raken. Kammenos zei dat hij de zes andere ministers van Onafhankelijke Grieken zou sommeren zich ook terug te trekken uit het kabinet.

De Griekse president liet zondag weten “zeker te weten” dat hij wel een meerderheid meekrijgt voor de ratificatie van het verdrag. Hij denkt ook dat zijn regering de vertrouwensstemming kan weerstaan.

Macedoniërs brachten in september in een referendum hun stem uit over de naamswijziging

‘Macedonië’: jarenlang conflict

De naamsverandering zou een oplossing zijn van het conflict tussen de buurlanden over de naam ‘Macedonië’. Griekenland erkent die naam alleen voor een van zijn eigen provincies. Het was de reden dat Griekenland jarenlang dwars lag bij de Macedonische toetreding tot de Europese Unie en de NAVO.

De deal wekt in beide landen de woede van nationalisten. Griekse nationalisten vinden dat president Tsipras te veel concessies heeft gedaan. “Het is geen akkoord, het is een capitulatie”, zo zei Kammanos zondag tijdens een persconferentie na een gesprek met Tsipras.