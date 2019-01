EK: Geen medailles Nederlandse sprintdames

De Oostenrijkse Vanessa Herzog is als eerste geëindigd op het Europees Kampioenschap sprint in het Italiaanse Collalbo. Na vier afstanden bleef ze de Russische vrouwen Olga Fatkoelina en Daria Katsjanova voor, die respectievelijk tweede en derde werden. De grootste kanshebber voor een Nederlandse medaille was Jutta Leerdam, zij werd in het eindklassement vierde.

In de afsluitende 1.000 meter kwam de titel voor de Oostenrijkse niet meer in gevaar. De Russin Katsjanova won deze afstand met een tijd van 1:15.22, een wereldrecord op de buitenbaan. Leerdam zette een knappe tweede tijd neer op deze afstand, maar dat bleek niet genoeg voor een medaille in het algemeen klassement. Herzog heeft haar titel vooral te danken aan haar ijzersterke prestaties op de tweemaal verreden 500 meter.

De andere Nederlandse deelneemsters, Sanneke de Neeling en Letitia de Jong, werden vijfde en zesde in het algemeen klassement. De 23-jarige Herzog is de opvolger van de inmiddels gestopte Karolina Erbanova, de Tsjechische werd twee jaar geleden de eerste Europese sprintkampioene.