Als stand-upcomedian is Martijn Koning de top

Cabaret Martijn Koning: Koning van de dieren. Gezien: 12/1, De Meervaart. T/m 6 juni. ●●●●●

Martijn Koning (40) staat bekend als opgewekte stand-upcomedian die in hoog tempo, struikelend over zijn woorden, lekker van de hak op de tak springt. In Koning van de dieren behoudt Koning zijn losse vertelstijl en hoge grapdichtheid, maar kiest hij voor het eerst een centraal thema: de relatie tussen mens en dier.

Daar valt natuurlijk heel wat over te zeggen, maar Koning is geen cabaretier met een boodschap. Hij maakt een pretentieloos soort cabaret en toont zich vooral een beeldend verteller en een scherp observator van alledaagse ergernissen. Zo houdt hij een zeer geestig betoog over het verschil tussen honden en katten en vertelt hij een grappig verhaal over zijn kat die besmet raakte met aids.

Improvisator

Op de spaarzame momenten dat Koning probeert om maatschappelijk commentaar te leveren, voel je meteen dat dat niet zijn stijl is. Zijn korte opmerking over de Nashville-verklaring mist scherpte.

In het tweede deel bouwt Koning meer rust in. Hier vertelt hij een subtiel opgebouwd verhaal over de wereld van de hengelsport, waarin hij zich vooral een buitenstaander voelt. Als hij in een bijzin opmerkt dat hij van zijn psycholoog moest gaan vissen maar dat eigenlijk zielig vindt, geeft dat zijn verhaal meteen een tragische ondertoon. Zijn beeldende beschrijving van hoe hij per ongeluk een snoek vermoordt, is magnifiek omdat hij hierin zijn angst, vervreemding en empathie op komische wijze invoelbaar maakt.

Koning is een goede improvisator, die ad rem reageert op laatkomers en gesprekjes met de zaal voert die verder gaan dan het plichtmatig informeren naar beroep en woonplaats. Grappig is bijvoorbeeld zijn dialoogje met een vrouw die acht kippen heeft, maar weigert om hun namen te vertellen.

Miauwende Maurits

In tegenstelling tot de meeste stand-upcomedians, die hun avondvullende voorstelling een kop en een staart geven, houdt Koning vast aan de stand-upformule. Als hij na zo’n 80 minuten een lijstje voorleest met de meest toepasselijke dierennamen (‘Maurits voor een kat, want daar zit het woord ‘miauw’ in en het klinkt lekker deftig’), is de voorstelling daarna plotsklaps afgelopen.

Door met zo’n komisch onzinnummer te eindigen, onderstreept Koning dat hij geen klassiek cabaret wil maken. Hij kiest voor pure stand-upcomedy, en dat is een slimme keuze. Want binnen dat genre staat Koning aan de top.