AfD wil europarlement afschaffen

De AfD, de grootste oppositiepartij in de Duitse Bondsdag, wil dat het Europees Parlement wordt afgeschaft. De anti-immigratiepartij heeft zondag op een partijcongres besloten met dit streven de campagne voor de Europese verkiezingen (eind mei) in te gaan.

Het Europees Parlement, „met zijn thans bevoorrechte 751 parlementariërs”, is volgens de AfD ondemocratisch. Onder de afgevaardigden op het partijcongres was er niettemin veel belangstelling voor een plaatsje op de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen. Bij de vorige verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014 behaalde AfD zeven zetels. Inmiddels is dat aantal door interne ruzies teruggelopen tot één.

‘Dexit’ op termijn een optie

Partijleider Alexander Gauland wist het congres er nog van te weer houden ook te stemmen voor een zo spoedig mogelijke ‘Dexit’, een uittreden van de Duitsland uit de Europese Unie. In plaats daarvan koos men voor de nogal vage formulering dat uittreden „een optie” is als de EU niet „op redelijke termijn” hervormd wordt.

Het partijcongres, dat nog tot maandag duurt en wordt gehouden in het Saksische Riesa, is niet alleen belangrijk vanwege de Europese Verkiezingen. In het najaar zijn er ook deelstaatverkiezingen in drie Duitse deelstaten waar de AfD sterk is, Brandenburg, Thüringen en Saksen. In Saksen kreeg de partij bij de bondsdagverkiezingen van 2017 al de meeste stemmen en ze zou er nu de grootste partij in het deelstaatparlement kunnen worden.

Onrust in eigen gelederen

Maar binnen de eigen gelederen blijft het onrustig. Vorige week werd bekend dat de voormalige voorzitter van de afdeling Saksen-Anhalt, André Poggenburg, de AfD verlaat en een nieuwe partij opricht: Aufbruch deutscher Patrioten (Doorbraak van Duitse Patriotten). Als vertegenwoordiger van de uiterst rechtse vleugel van de partij was Poggenburg bekend maar omstreden, ook in de eigen partij. Afgelopen jaren verlieten ook mede-oprichter Bernd Lucke (2015) en partijleider Frauke Petry (2017) de AfD al. De partijen die ze vervolgens oprichtten zijn vrijwel onzichtbaar gebleven.

Komt de nieuwe partij van Poggenburg wel van de grond, dan kan dat een concurrent op rechts worden voor de AfD. Maar de AfD heeft onder meer met Björn Höcke, aanvoerder van de partij in Thüringen, nog altijd een prominente politicus die radicaal rechtse kiezers in het oosten van Duitsland aanspreekt.