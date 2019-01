400ste doelpunt: Messi scoort historisch record in La Liga

Lionel Messi heeft zondag zijn 400ste doelpunt gescoord in La Liga, het grootste aantal doelpunten dat ooit door een speler is gemaakt in de Spaanse competitie. In de 53ste minuut van de wedstrijd tegen Eibar schoot de Argentijn de 2-0 binnen, op aangeven van Luis Suarez:

Sinds dit seizoen is Messi aanvoerder van FC Barcelona, waar hij in oktober 2004 zijn debuut maakte in het Spaanse profvoetbal. Hij was toen de op twee na jongste debutant in het landskampioenschap. Zijn eerste doelpunt scoorde de Argentijnse stervoetballer korte later, in 2005: toen was hij zeventien jaar en tien maanden oud, en daarmee de jongste doelpuntenmaker van zijn club. De wedstrijd op zondag, thuis in Camp Nou, was zijn 435ste competitieduel.

Messi werd in 2014 de topscorer van de Spaanse competitie (253 goals) en streefde toen de legendarische voetballer Telmo Zarraonandía Montoya voorbij. Dat record – 251 doelpunten – was destijds bijna zestig jaar oud. Dit seizoen ligt Messi ook nog op koers om een andere mijlpaal van ‘Zarra’ te evenaren: het winnen van de Pichichi-trofee voor topscorer van het seizoen. De Bask Zarra kreeg die prijs zes keer in zijn carrière.

Messi is niet de enige die in zijn carrière vierhonderd doelpunten scoorde. De Portugees Cristiano Ronaldo haalde dat in september, al betreft het bij hem de optelling van doelpunten die hij scoorde in meerdere landcompetities – die van Portugal, Engeland, Spanje en Italië.

Messi en Ronaldo, die lang tegen elkaar speelden in La Liga, gelden als twee van de grootste actieve spelers. Op Twitter plaatsten fans zondagavond vaak een emoji van een geit bij hun bericht over de Argentijn: oftewel een ‘goat’, de afkorting voor Greatest of All Time, de noemer waar ook Ronaldo naar streeft. Messi ging in 2018, op de vooravond van het wereldkampioenschap, op de foto met een geit.

