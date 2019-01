21 doden bij ongeluk in kolenmijn China

Bij een ongeluk in een kolenmijn in China zijn zaterdag 21 mijnwerkers omgekomen. Een deel van de mijn stortte in, meldt persbureau AFP op basis van het Chinese staatspersbureau Xinhua.

In totaal waren 87 mijnwerkers aan het werk in de ondergrondse mijn in de provincie Shaanxi, in het noorden van China, toen het plafond van de mijn instortte. 66 van hen zijn in veiligheid gebracht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht.

Aanvankelijk werd gemeld dat 19 mijnwerkers waren omgekomen en dat twee anderen werden vermist. Hun lichamen zijn zondag gevonden, aldus Xinhua. De mijn, die wordt geëxploiteerd door het bedrijf Baiji Mining, ligt in Shenmu, in het centrum van de Chinese kolenregio.

Slechte veiligheidsmaatregelen

Dodelijke ongelukken in mijnen komen regelmatig voor in China, waar de kolenindustrie te kampen heeft met slechte veiligheidsmaatregelen en onderhoud. In oktober vorig jaar kwamen ook 21 mijnwerkers om bij een ongeluk in de oostelijke provincie Shandong. In december kostte een ongeval in het zuidwesten van het land het leven aan zeven mijnwerkers.

Volgens een Chinese toezichthouder op veiligheid in kolenmijnen zijn in 2017 375 mensen omgekomen bij ongelukken in mijnen, een daling van ruim 28 procent ten opzichte van het jaar ervoor.