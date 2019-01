Mijn oude buurvrouw kijkt van een afstandje toe, terwijl ik, licht agressief, zo veel mogelijk oud papier, glas en plastic in mijn auto probeer te proppen. Wanneer ik de onhandige doos van de sjoeltafel – die als verrassing onder de kerstboom lag – tussen de plakkerige resten plastic probeer te duwen, druipen oude klodders erwtensoep over mijn handen. Een fles nieuwjaarsbubbels valt precies naast de achterband in stukken uiteen. Als ik eindelijk alles naar binnen heb gestouwd, de scherven bijeen heb geveegd en de achterklep met mijn hele gewicht en een zelfvoldane zucht dichtduw, roept de buurvrouw: „Gaan jullie met vakantie?”

