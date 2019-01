Huawei ontslaat gearresteerde directeur Polen

Het Chinese bedrijf Huawei heeft zaterdag de lokale verkoopdirecteur in Polen ontslagen, nadat de man eerder was gearresteerd op verdenking van spionage. Volgens het bedrijf heeft de topman schade toegebracht aan de “reputatie” van zijn werkgever, meldt persbureau AP. Huawei, een van ‘s werelds grootste techbedrijven, ontkent betrokkenheid bij mogelijke spionage.

De Poolse autoriteiten maakten afgelopen vrijdag bekend dat ze de Chinees Weijing Wang en de Poolse internetveiligheidsexpert Piotr D. hadden opgepakt.

De verkoopdirecteur van Huawei Polen werkte eerder als diplomatiek agent voor het Chinese consulaat in de Poolse havenstad Gdansk in de periode 2006 tot 2011. Piotr D. zou in het verleden hebben gewerkt voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en de inlichtingendienst. Tijdens zijn arrestatie werkte hij voor telecombedrijf Orange Polska. Het is onduidelijk van welke spionageactiviteiten beide mannen worden verdacht.

Gezamenlijk besluit over Huawei nodig

De Poolse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Brudzinski zei zaterdag dat de Europese Unie en de NAVO gezamenlijk moeten besluiten of het telecombedrijf Huawei geweerd moet worden van hun markten. Het Chinese techbedrijf loopt internationaal voorop in de ontwikkeling van de nieuwste (5G) mobiele netwerken en is in de race om 5G ook uit te rollen in Europa.

Volgens Brudzinski is er “internationale bezorgdheid over Huawei” en daarom is volgens hem een gezamenlijk besluit nodig. Tegelijkertijd voegde hij er aan toe dat Polen “goede relaties wil met China die aantrekkelijk zijn voor beide partijen”.

Vooral in de Verenigde Staten is er grote bezorgdheid over mogelijke spionage door China via de netwerkapparatuur van Huawei. De VS, Australië en Nieuw-Zeeland hebben Huawei al uitgesloten van het bouwen van het 5G-netwerk in hun landen.