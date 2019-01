Siergroente

Tegen BTWeten in. Met dat woordgrapje meldt supermarktketen Marqt dat de btw-verhoging op boodschappen niet wordt doorberekend in de prijs van groente en fruit. Want die verhoging maakt „ongezonde, goedkope producten nog aantrekkelijker ten opzichte van gezonde producten”. Sympathiek. Maar klopt het? Snoep en snacks gaan toch ook van 6 naar 9 procent. En betaal je bij Marqt niet al een premie voor ‘duurzame’ groente? Met liefde hoor, maar als je groente aantrekkelijker wilt maken, lever dan wat meer marge in dan die symbolische 3 procent.