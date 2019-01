Schulting pakt EK-titel op 1.500 meter in Dordrecht

Suzanne Schulting heeft zaterdag met overmacht de Europese titel gewonnen op de 1.500 meter op het EK shorttrack in Dordrecht. Anderhalf rondje voor de streep lag

de 21-jarige shorttrackster nog op de derde plaats. Ze zag een gaatje bij haar concurrenten en ging knap binnendoor. De Britse Elise Christie pakte de zilveren medaille, de Russin Sofia Prosvirnova brons.

Lees ook dit interview met Suzanne Schulting: ‘Ik wil laten zien: dit goud was geen toevalstreffer’

Het is de eerste individuele gouden titel voor Schulting. Ze won in 2016 met de Nederlandse vrouwen al wel een Europese titel op de 3.000 meter aflossing. Schulting was de enige Nederlandse die zich had geplaatst voor de finale op de 1.500 meter. In de B-finale werd Yara van Kerkhof tweede en Lara van Ruijven derde.

Bij de mannenfinale op de langste individuele afstand hadden zich geen Nederlanders geplaatst. In de B-finale werd Daan Breeuwsma tweede.

Overwinning opgedragen aan Knegt

De flamboyante Schulting werd eind vorig jaar uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar. Tot verrassing van iedereen won het grote talent van het Nederlandse shorttrack een gouden medaille op de 1.000 meter op de Winterspelen in Pyeongchang, Zuid-Korea. Het was de eerste Nederlandse olympische shorttracktitel in de geschiedenis.

Schulting droeg haar EK-titel in Dordrecht op aan de onfortuinlijk Sjinkie Knegt. De topman van het Nederlandse shorttrack ligt met brandwonden over zijn hele lichaam in het ziekenhuis. Zijn kleding en baard vatte vlam toen hij donderdagochtend een houtkachel wilde aansteken. Vooral zijn linkerbeen is ernstig gewond. Hij moet nog zeker twee of drie weken in het ziekenhuis blijven.

Lees ook: Het draait in Dordrecht om Sjinkie, ook al is hij er niet bij