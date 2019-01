Laurel en Hardy in hun nadagen

Stan & Ollie, de biopic over het legendarische slapstick-duo Laurel en Hardy, vervalt gelukkig niet in Hollywoodse zelfverheerlijking. Hij beperkt zich tot hun nadagen in 1953, toen in Newcastle hun theatertournee van start ging. Ooit wereldberoemd, nu zwaar op hun retour en in geldnood. Steve Coogan speelt Stan Laurel onwaarschijnlijk nauwgezet, inclusief zijn lichtelijk verkouden stemgeluid. De zorgvuldige motoriek van de zware Oliver Hardy is door John C. Reilly uitgekiend tot in de kleinste gebaren. Regisseur Jon S. Baird is overduidelijk dol op het duo maar dat verhindert niet dat hij onbarmhartig twee uitdovende mannen laat zien.

